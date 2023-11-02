Trabzonspor Yönetimi, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi harekete geçti.
Bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe maçı öncesi futbolcu ve personellerin maaşlarını bir hafta erkenden ödedi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe maçı öncesi futbolcu ve personellerin maaşlarını bir hafta erkenden ödedi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.