Trabzonspor'dan Fenerbahçe öncesi flaş hamle!

Trabzonspor yönetimi kritik önem arz eden Fenerbahçe mücadelesi öncesi futbolcu ve personellerin maaşlarını bir hafta erkenden ödedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe öncesi flaş hamle!
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02 Kasım 2023 16:20
Trabzonspor Yönetimi, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi harekete geçti.

Bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe maçı öncesi futbolcu ve personellerin maaşlarını bir hafta erkenden ödedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.  



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