Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi

Trabzonspor, Nottingham Forest'ın Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi
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07 Eylül 2023 09:28
Trabzonspor'da transfer döneminin sonuna girilirken transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis'in Al-Tai'ye transferi son anda iptal oldu.

KİRALAMA YÖNTEMİ

Devreye giren Trabzonspor, transferi bitirme aşamasına getirdi. 1 sene kiralık olarak Emmanuel Dennis Trabzonspor forması giymeye çok yakın...



Ayrıca Karadeniz Fırtınası bu transfer için yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.

İSTATİSTİKLERİ 

2022 yılında Watford'tan Nottingham Forest'a 14.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 kez de Nijerya Milli Takımı'nda oynadı. Premier Lig'de 52 maçta 12 gol attı. 

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