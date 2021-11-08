Trabzonspor'dan Bakasetas ve Hüseyin için sakatlık açıklaması

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in sakatlandığı açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Bakasetas ve Hüseyin için sakatlık açıklaması
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08 Kasım 2021 16:22
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın aynı gün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR'ına göre tedavisine devam edilecektir. Aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ise dün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR'ından sonra değerlendirme yapılacaktır" dedi.

Trabzonspor'da Bakasetas'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. 


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