Trabzonspor'da Yunus Mallı bekleyişte

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Yunus Mallı, Kasımpaşa ile masaya oturmuştu ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.
Tecrübeli hücum oyuncusu, menajerinin İstanbul temsilcisiyle görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Kendisi şu anda ailesiyle birlikte Almanya'da. Durumunun netleşmesini istiyor.
Yunus Mallı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 10 maça çıkmıştı.
Tecrübeli hücum oyuncusu, menajerinin İstanbul temsilcisiyle görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Kendisi şu anda ailesiyle birlikte Almanya'da. Durumunun netleşmesini istiyor.
Yunus Mallı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 10 maça çıkmıştı.
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