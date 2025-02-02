Trabzonspor'da Umut Bozok ile yollar ayrıldı

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Bordo-mavililer, Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
2022'de Trabzonspor'a Lorient'den 2 milyon Euro karşılığında katılan santrfor oyuncusu, bu sezon 4 maçta forma giymiş ve yalnızca 40 dakika süre bulabilmişti.
Bordo-mavililer, Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
2022'de Trabzonspor'a Lorient'den 2 milyon Euro karşılığında katılan santrfor oyuncusu, bu sezon 4 maçta forma giymiş ve yalnızca 40 dakika süre bulabilmişti.