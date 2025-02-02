Trabzonspor'da Umut Bozok ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Umut Bozok ile yollar ayrıldı
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02 Şubat 2025 22:34
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti.

Bordo-mavililer, Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

2022'de Trabzonspor'a Lorient'den 2 milyon Euro karşılığında katılan santrfor oyuncusu, bu sezon 4 maçta forma giymiş ve yalnızca 40 dakika süre bulabilmişti.
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