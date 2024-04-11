Trabzonspor'da Trezeguet mevsimi

Geçen sezon Aston Villa'dan 4 milyon euro'ya alınan Trezeguet, inişli çıkışlı bir grafik çizmiş ve rakip fileleri 10 kez sarsmıştı.



Bu sezon adeta patlama yapan 28 yaşındaki sol kanat, geçen sezon 28 karşılaşmada kaydettiği 10 gole bu yıl 21 maçta ulaştı.



Bu gollerin 4'ünü ilk yarıda oynadığı 13 maçta kaydederken ikinci yarıda ise 8 maçta 6 gol atmayı başardı.





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