Trabzonspor'da taç antrenörü işe başladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolun çok geliştiğini ve artık duran top antrenörü, taç antrenörü, geçiş oyunu ve savunma antrenörü gibi branşların, futbolun gelişimine ciddi katkı yaptığını söylemişti.



Bu doğrultuda bir taç antrenörü arayışına başlayan bordo-mavililer, dünyanın en iyisi olarak gösterilen Thomas Gronnemark'ta karar kıldı. Dünyanın en uzun taç atışı rekorunu elinde bulunduran Gronnemark, dün yeni görevine başladı.



Avusturya kampında 3 gün daha futbolculara çalışmalar yaptıracak Danimarkalı, sezon içerisinde de aralıklarla gelip eğitim verecek. Klopp yönetimindeki Liverpool dahil olmak üzere birçok önemli kulüpte çalışan Gronnemark, geçen sezon Antalyaspor'a da kısa süreli eğitim vermişti.







