Trabzonspor'da Sterling sürprizi!

Trabzonspor , transfer döneminin son günlerinde ses getiren bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda Bordo-Mavililer, Chelsea'den İngiliz sağ kanat oyuncusu Raheem Sterling için temaslarda bulunuyordu.

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katan Trabzonspor, bu kez de İngiliz yıldız Sterling için Chelsea'ye teklifte bulundu.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Sterling'in Chelsea'den yıllık 10 milyon Euro maaş aldığı, ancak kadroda düşünülmediği belirtildi. Trabzonspor yaptığı teklifle Chelsea'yı memnun etse de Sterling'i ikna edemedi.

Oyuncunun Trabzonspor'un yanı sıra daha önce gelen birçok teklifi de geri çevirdiği gelen bilgiler arasında. Sterling geri kalan sürede Türkiye'de veya Arabistan'da bir takıma imza atmaması durumunda 6 ay hiçbir takımda forma giymeyeek.

KARİYER KARNESİ

Kariyerinde 599 maça çıkan ve 182 gol, 133 asistle dikkat çeken Raheem Sterling, geride kalan sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçirmişti. (61 SAAT)