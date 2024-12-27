Trabzonspor'da savunmaya yeni aday

Trabzonspor, Legia Varşova forması giyen savunma oyuncusu Steve Kapuadi ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da savunmaya yeni aday
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27 Aralık 2024 10:59
Stefan Savic'in sürekli olarak sakatlanması ve Stefano Denswil'in kadro dışı bırakılması nedeniyle savunmaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, rotayı Polonya'ya çevirdi.

Polonya basınından Meczyki sitesinde yer alan habere göre, Karadeniz temsilcisi, Legia Varşova forması giyen 1.96 boyundaki dev savunma oyuncusu Steve Kapuadi ile ciddi şekilde ilgileniyor. 26 yaşındaki Kongo asıllı Fransız savunma oyuncusu ile İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.

Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Kapuadi, bu sezon 26 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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