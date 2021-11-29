Trabzonspor'da şampiyonluk için TARİHİ fark

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı.



Hatayspor ve Konyaspor'un yenilmesinin ardından her iki takıma 10'ar puan fark atan Bordo-Mavililer, 14. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinin en yüksek farkına ulaştı.



1999-2000 sezonunda 14. haftanın bitiminde Galatasaray, en yakın takipçisine 8 puan fark atmıştı. Fenerbahçe de yine 2013-2014 sezonunda 14. haftada zirvede 8 puanlık bir farka sahipti. Trabzonspor 10 puanlık fark ile, bu istatistikte zirvede yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakmış oldu.



Öte yandan 8 puanlık farkların oluştuğu iki sezonda da hem Galatasaray hem de Fenerbahçe mutlu sona ulaşmış ve rakiplerinin önünde ligi bitirip, şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Trabzonspor da bu avantajı sonuna kadar kullanıp, hasret olunan şampiyonluğa ulaşmak istiyor.



"UMARIM O ÇERÇEVEYİ DOLDURURUZ"



Şampiyonluk için konuşan Abdullah Avcı, kulüpteki odasına bordo-mavili takımın şampiyonluk fotoğrafları ile boş çerçeve asılmasıyla ilgili, "Kendime öyle bir oda yaptım. Trabzonspor'da zaman zaman kırılmalar, küsmeler, içine çekildikleri olmuş. Hissiyatlarım, inancım bu büyük camiada iyi şeyler yapabileceğim. Yaptığım odada Trabzon tarihi de var. Burada hizmet etmiş Ahmet Suat Özyazıcı, Şenol Güneş hocamız, rahmetli Özkan Sümer hocamız da var. Şampiyon takımlarının fotoğrafları da var. Umarım o çerçeveyi başkan, yöneticilerimiz ve oyuncu grubuyla beraber doldururuz." dedi.



