Trabzonspor'da gözler Abdülkadir Ömür'de!

Kasım ayındaki Dünya Kupası turnuvası arasından sonra toparlanan Abdülkadir Ömür, yükselen grafiğiyle Karadeniz devinin en etkili silahlarından biri.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler Abdülkadir Ömür'de!
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01 Nisan 2023 12:40
Saat 15.00'te Akyazı Stadyumu'ndaki imza törenine Başkan Ertuğrul Doğan ve 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu katılacak.

Kasım ayındaki Dünya Kupası turnuvası arasından sonra toparlanan Abdülkadir Ömür, yükselen grafiğiyle Karadeniz devinin en etkili silahlarından biri.

Visca, Marek Hamsik, Markovic gibi isimlerin dönmesiyle 10 numara pozisyonuna geçecek olan 23 yaşındaki maestro, bugün Trabzonspor'un en önemli hücum ayaklarından olacak.

Ömür, Ümraniye maçında (2) ve Adana Demir karşılaşmalarında direğe takılmıştı.

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