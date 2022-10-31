Trabzonspor'da Çağlar Söyüncü gündemde

Trabzonspor'da Leicester City'de yeterince forma bulamayan Çağlar Söyüncü gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da Çağlar Söyüncü gündemde
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31 Ekim 2022 13:21
Çağlar Söyüncü
Çağlar Söyüncü
Leicester City
Abdullah Avcı, devre arasında birçok bölgeye yerli alternatif istiyor.

Leicester City'de yeterince forma bulamayan Çağlar Söyüncü de gündeme geldi. Leicester City'ye şartları sorulacak.

28 MİLYON EURO

Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 
 

 

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