Abdullah Avcı, devre arasında birçok bölgeye yerli alternatif istiyor.
Leicester City'de yeterince forma bulamayan Çağlar Söyüncü de gündeme geldi. Leicester City'ye şartları sorulacak.
28 MİLYON EURO
Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
Leicester City'de yeterince forma bulamayan Çağlar Söyüncü de gündeme geldi. Leicester City'ye şartları sorulacak.
28 MİLYON EURO
Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.