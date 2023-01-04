Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yeni gözdesi!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, genç takımdan bir ismi gözüne kestirdi. İşte Avcı'nın yeni gözdesi...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yeni gözdesi!
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04 Ocak 2023 09:20
4-1'lik mağlubiyet sonrası büyük bir moral bozukluğu yaşayan Trabzonspor'da yüzler gülmeye başladı.

Yeni gözde Oğuzhan Yılmaz

Bordo-Mavililer'in hocası Abdullah Avcı, U17 Milli Takım ve U17 Trabzonspor takım kaptanı, genç yetenek Oğuzhan Yılmaz'ı, A Takım kadrosuna davet etmişti.

Avcı, gelecek vaadeden oyuncuyu Antalya kampına da davet etmiş, genç sağ bek milli takım kadrosunda olmasından dolayı kampa katılamamıştı.

A Takım kadrosuyla antrenmanlara çıkan Oğuzhan Yılmaz hocasının yeni gözdesi.

U19 Milli'de 4 Trabzonlu

U19 Milli Takımı, mart ayında oynayacağı UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 4 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te toplanacak. Kadroda Trabzonspor'dan Ali Şahin Yılmaz, Muzaffer Anıl Türkmen ve Engin Poyraz Efe Yıldırım yer aldı. 

 
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