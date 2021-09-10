Trabzonspor'da Abdullah Avcı bu 3'lüye inanıyor

Yaz transfer dönemini geçtiğimiz yıllardan çok farklı geçiren Trabzonspor, hamlelerini erken yaptı. İlk olarak Bruno Peres ve Gervinho ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, devamında Hamsik, Koita ve İsmail'i kampa yetiştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı bu 3'lüye inanıyor
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10 Eylül 2021 10:16
Orta alanı Dorukhan ve Siopis'le güçlendiren Fırtına, 3.5 aylık görüşmelerin ardından Cornelius'u bitirdi. 24 Ağustos'ta ise sol stoper ve aynı zamanda bek olarak Denswil kadroya katıldı.

Toplamda 9 yeni ismi takıma kazandıran yönetim, transferin son periyodunda sol bek aradı. Ancak aradığı seviyede bir isim bulamadı. 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle özellikle Türk isimlere yönelen Bordo-Mavililer, sonrasında 1997 ve üstü doğumlu yabancı futbolcularla görüştü.

Olmazsa Ocak'ta alınacak

Yönetim ile Avcı arasındaki toplantıda, "Transfer yapmak için yapmayalım. Net bir isim olmayacaksa, böyle devam edelim" fikri ortaya çıktı.

Abdullah Avcı'nın, "İsmail, Trondsen ve Denswil var. Üçüne de güveniyorum" dediği ortaya çıktı. Fırtına, Ocak ayına kadar bu üçlüyle gidecek. Sol bekte sıkıntı yaşanırsa, devre arasında iyi bir takviye yapılacak.


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