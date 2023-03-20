Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den flaş karar

Geçtiğimiz sezon yıllar sonra Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sürpriz bir karar aldı. 23 yaşındaki başarılı oyuncunun sezon sonunda bordo-mavililerden ayrılarak Avrupa hayalini gerçekleştirmek istediği öne sürüldü.



AVRUPA HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR



Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonlarda da birçok Avrupa ekibiyle gündeme gelmiş ancak gelen teklifler reddedilmişti. Bordo-mavililerden sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan genç oyuncuya özellikle Fransa ve İspanya'dan taliplerin olduğu öğrenildi.



Trabzonspor ile bu sezon 33 resmi maça çıkan Abdülkadir. bu maçlarda 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.





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