Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den flaş karar

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den flaş karar
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20 Mart 2023 13:27
Geçtiğimiz sezon yıllar sonra Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sürpriz bir karar aldı. 23 yaşındaki başarılı oyuncunun sezon sonunda bordo-mavililerden ayrılarak Avrupa hayalini gerçekleştirmek istediği öne sürüldü.

AVRUPA HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonlarda da birçok Avrupa ekibiyle gündeme gelmiş ancak gelen teklifler reddedilmişti. Bordo-mavililerden sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan genç oyuncuya özellikle Fransa ve İspanya'dan taliplerin olduğu öğrenildi.

Trabzonspor ile bu sezon 33 resmi maça çıkan Abdülkadir. bu maçlarda 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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