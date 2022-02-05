Trabzonspor'da 5 oyuncu sınırda

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda sahasında üst üste kritik maçlara çıkacak olan Trabzonspor'da bugünkü Kasımpaşa karşılaşması öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor.



Bordo mavililerde Uğurcan, Siopis, Bakasetas, Peres ve Djaniny'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. 5 oyuncu bugünkü maçta forma giyip sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Konyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu nedenle kart sınırındaki oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.





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