Trabzonspor'da 3 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Fransa'nın Monaco takımına konuk olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de en son oynadığı Yukatel Kayserispor maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, savunma ve orta alanda değişiklikler yaptı. Avcı, savunmada Hugo'yu yedek kulübesine çekerken Denswil'i stoperde Bartra ile oynattı.



Orta alanda ise Bakasetas ve Abdülkadir Ömür yedek oyuncular arasında yer alırken Yusuf Yazıcı ve Bardhi 11'de kendilerine yer buldu.





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