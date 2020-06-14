Trabzonspor, Avrupa'dan 1 yıl men edilmesinin ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvuruyu yaptı.
Bordo-mavililer, İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği 3 avukatla başvuruda bulundu. Trabzonspor Kulübü, cezanın kaldırılması talebinde bulunurken, ayrıca oturumlu görüşme talep etti.
Öte yandan Trabzonspor'un yaptığı başvurunun 28 sayfadan oluştuğu belirtildi.
Bordo-mavililer, İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği 3 avukatla başvuruda bulundu. Trabzonspor Kulübü, cezanın kaldırılması talebinde bulunurken, ayrıca oturumlu görüşme talep etti.
Öte yandan Trabzonspor'un yaptığı başvurunun 28 sayfadan oluştuğu belirtildi.