Trabzonspor, CAS'a başvurdu!

Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesinin ardından resmi itirazda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, CAS'a başvurdu!
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14 Haziran 2020 19:15
Trabzonspor, Avrupa'dan 1 yıl men edilmesinin ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvuruyu yaptı.

Bordo-mavililer, İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği 3 avukatla başvuruda bulundu. Trabzonspor Kulübü, cezanın kaldırılması talebinde bulunurken, ayrıca oturumlu görüşme talep etti.

Öte yandan Trabzonspor'un yaptığı başvurunun 28 sayfadan oluştuğu belirtildi.



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