Trabzonspor, Avrupa'da her ülkede 'TS Fan Club' açmayı hedefliyor

Karahasan, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, bordo-mavili kulübün kurumsal kimliğine yakışır şekilde "fan club" açmaya başladıklarını ifade etti.Avusturya, Hollanda ve Almanya'da açtıkları TS Fan Club'lerin ardından çalışmaların yine bu bölgelerde sürdüğünü anlatan Karahasan, şöyle devam etti:Karahasan, bu yerlerde yapılanmayı çok önemsediklerine değinerek,ifadesini kullandı.Yahya Karahasan, yurt dışında Trabzonspor taraftarlarını kenetleyip takımlarına sahip çıkmalarını organize etmeyi öncelikli hedef haline getirdiklerini, bu sayede kulübün marka değerini artırarak ileriye dönük verimli geri dönüşler olacağını vurguladı.Rekabetin en güzelinin adil şartlarda gerçekleşeni olduğuna işaret eden Karahasan, şu değerlendirmede bulundu:Karahasan, kulüplerde sürdürülebilir ekonominin zor göründüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: