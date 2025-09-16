16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Trabzonspor'a müjdeli haber: Wagner Pina

Trabzonspor'da sakatlığı endişe yaratan Wagner Pina, Gaziantep FK maçında sahada olabilir.

16 Eylül 2025 12:15
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a müjdeli haber: Wagner Pina






Trabzonspor'da sağ bek Wagner Pina'dan sevindirici haber geldi. 

Samsunspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Portekizli futbolcunun yapılan kontrollerinde sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmişti. 

GAZİANTEP FK'YE KARŞI FORMA GİYEBİLİR

61 Saat'in haberine göre, bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 22 yaşındaki oyuncunun, hafta sonu oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyme ihtimali doğdu. Sağlık ekibinin gözetiminde antrenmanlara devam eden Pina'nın durumu yakından takip ediliyor.

Teknik ekibin, sağlık heyetinden onay çıkması halinde genç futbolcuyu Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Bu gelişme, bordo-mavili camiada büyük sevinç yarattı. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
