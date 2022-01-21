Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi müjde

Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi test sonucu negatif çıkan Nwakaeme takımla birlikte antrenmanlara başladı. Siopis, idmana çıkan Nijeryalı yıldızı "Hoş geldin kardeşim" diyerek karşıladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi müjde
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21 Ocak 2022 13:10
Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi test sonucu negatif çıkan Nwakaeme takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Siopis, idmana çıkan Nijeryalı yıldızı "Hoş geldin kardeşim" diyerek karşıladı. Sol arka adalesinde ödem tespit edilen Hamsik ise dinlendirilirken kasık sakatlığı yaşayan Abdülkadir Ömür ise iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Abdülkadir Ömür'ün yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde kanama tespit edildi. Tedavisine başlayan milli oyuncunun Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

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