Trabzonspor'a flaş öneri: Shaqiri

Trabzonspor, Edin Visca'nın yerine bir kanat transferi yapmak isterken, İsviçreli yıldız Shaqiri'den haber geldi. Yıldız oyuncunun menajeri, Trabzonspor yönetimine "Shaqiri'yi getirebilirim" dedi.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trabzonspor'a flaş öneri: Shaqiri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2023 12:07
Süper Lig'de forma giyen önemli yıldızların Türkiye gelmesini sağlayan menajer Ahmet Bulut'un Trabzonspor'a dünya yıldızı Xherdan Shaqiri'yi önerdiği ortaya çıktı.

Ünlü menajerin, bordo-mavili yöneticilere, "Shaqiri, MLS'te mutlu değil. Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Şu anda çok formda. Onu kadronuzda düşünürseniz konuşup ikna edebilirim" dediği ifade edildi.

31 yaşında olan İsviçreli kanat oyuncusu ABD'de Chicago formasını giyiyor. (Karadeniz Gazetesi)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR
TÜMÜ