Trabzonspor'a flaş öneri: Shaqiri

Süper Lig'de forma giyen önemli yıldızların Türkiye gelmesini sağlayan menajer Ahmet Bulut'un Trabzonspor'a dünya yıldızı Xherdan Shaqiri'yi önerdiği ortaya çıktı.
Ünlü menajerin, bordo-mavili yöneticilere, "Shaqiri, MLS'te mutlu değil. Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Şu anda çok formda. Onu kadronuzda düşünürseniz konuşup ikna edebilirim" dediği ifade edildi.
31 yaşında olan İsviçreli kanat oyuncusu ABD'de Chicago formasını giyiyor. (Karadeniz Gazetesi)
Ünlü menajerin, bordo-mavili yöneticilere, "Shaqiri, MLS'te mutlu değil. Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Şu anda çok formda. Onu kadronuzda düşünürseniz konuşup ikna edebilirim" dediği ifade edildi.
31 yaşında olan İsviçreli kanat oyuncusu ABD'de Chicago formasını giyiyor. (Karadeniz Gazetesi)
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