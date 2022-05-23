Trabzonspor 3. yenilgisini İstanbul'da aldı

Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e yenilen Trabzonspor bu sezon 3. yenilgisini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor 3. yenilgisini İstanbul'da aldı
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22 Mayıs 2022 18:59
Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.

Şampiyon Trabzonspor, bu sezonki 3. yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı. Bordo-mavili takım üç yenilgisini de deplasmanda yaşadı.

Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a da 3-2 mağlup olmuştu

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