Trabzonspor 3. yenilgisini İstanbul'da aldı

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.



Şampiyon Trabzonspor, bu sezonki 3. yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı. Bordo-mavili takım üç yenilgisini de deplasmanda yaşadı.



Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a da 3-2 mağlup olmuştu





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