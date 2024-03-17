Trabzon'da İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 15. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzon'da İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2024 20:48
Son güncelleme 17 Mart 2024 20:53
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 15. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti.

Fenerbahçe'nin Fred ile bulduğu golün ardından tribünden atılan yabancı maddenin İsmail Kartal'a isabet etmesi sonucu Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery