Trabzon'da forma En-Nesyri'nin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor deplasmanında Youssef En-Nesyri'ye ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Trabzon'da forma En-Nesyri'nin
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30 Ekim 2024 08:22
Manchester United maçındaki pozitif futbol ve puanın ardından Bodrumspor'u da rahat geçen Fenerbahçe zorlu bir fikstürün içinde bulunuyor. Trabzonspor deplasmanının ardından AZ Alkmaar deplasmanına kacak olan sarı-lacivertliler, Hollanda dönüşü ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor'u ağırlayacak.

TRABZON'DA FORMA EN-NESYRI'NİN

Bodrumspor maçında çift fovetle sahaya çıkan Fenerbahçe'de, Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko gollerini atmıştı. Trabzonspor maçına ise tek santrforla çıkılacak. Teknik Direktör Jose Mourinho kritik müsabakaya En Nesyri'yi hazırlıyor.

Portekizli teknik adam için En Nesyri'nin önemi büyük. Oyunu ikinci bölgede oynayan sarı-lacivertli takım için savunma arkasında bulunacak boşluklar kritik önem taşıyor. Manchester United ve Bodrumspor maçlarında birer gole imza atan Faslı golcü, Dzeko'ya göre bu alanları kat etmede daha etkili. Boşnak golcü ise kaleye yakın oynandığında daha önemli işler yapıyor.

DZEKO HAMLE OYUNCUSU

Trabzonspor'un da kedi evinde galibiyet için oynayacak olması, teknik patron Mourinho'nun planını hayata geçireceği savunma boşluklarını bulmasını sağlayabilir. Bu çerçevede pazar günü En Nesyri ilk 11'de yer alacak, Dzeko ise büyük olasılıkla hamle oyuncusu olarak yedek soyunacak.



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