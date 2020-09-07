Toyota, Türkiye Rallisi öncesi liderliğini devam ettiriyor

TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takımı, 2020 sezonunun yeniden başlamasıyla birlikte şampiyonaya hızlı başladı.



Toyota açıklamasına göre, Estonya Rallisi'nde, özellikle pazar günü iyi bir performans ortaya koyan Toyota GAZOO Takımı, Kalle Rovanpera ile Güç Etabı'nı kazanarak son gün 6 etabın tamamını birincilikle bitirmeyi başardı ve poyumda da kendine yer bulmayı başardı.



Estonya Rallisi'nde Sébastien Ogier ile üçüncülüğü elde eden Toyota, genel klasmanda diğer pilotları Elfyn Evans dördüncü ve Kalle Rovanpera ile beşinci oldu. Estonya Rallisi'ndeki bu sonuçlarla birlikte TOYOTA GAZOO Racing, 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi öncesinde Markalar Şampiyonası ve Pilotlar Şampiyonası'nda liderliğini korudu.



- Gözler Türkiye Rallisi'ne çevrildi



Estonya Rallisi'nde toplam 17 etabın 11'inde Toyota Yaris WRC ilk sırayı almayı başardı. Sebastien Ogier 5, Kalle Rovanpera 5 ve Elfyn Evans 1 etapta üstünlüklerini ortaya koyarak iyi performanslar sergilediler.



Estonya Rallisi'nin ardından değerlendirmeler yapan TOYOTA GAZOO Racing Takım Kaptanı Tommi Makinen, yarış sonucunun tüm takım için oldukça iyi olduğunu belirterek, "Bu sonuçlar bizi Pilotlar ve Markalar Şampiyonası'nda zirvede tuttu. Testlerde karşılaştıklarımıza göre hafta sonu daha farklı şartlar vardı. Yine de son gün tüm pilotlarımızın en hızlı zamanlara imza attığını gördük. Özellikle genç bir sürücü için Kalle'nin hızı etkileyiciydi. Güç Etabı'nda olduğu gibi büyük baskı altındayken en iyi performansını ortaya koyuyor. Cumartesi günü lastik problemimiz olmasaydı, muhtemelen genel klasmanda çok daha iyi yerlerde olabilirdik." ifadelerini kullandı.



Yarışı üçüncü sırada tamamlayan TOYOTA GAZOO Racing pilotu Sebastien Ogier ise ralliyi podyumda tamamlamanın olumlu bir sonuç olduğunu ifade ederek, aynı zamanda daha fazla potansiyele sahip olduklarını kaydetti.



Açıklamada verilen bilgilere göre, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nda takımlar, 4 yarışın ardından rotasını 18-20 Eylül'de gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi'ne çevirdi.



Sezonun en zorlu yarışlarından biri olması beklenen Türkiye Rallisi'nde, sıcak hava şartları ve toprak etaplardaki kayalar, hem pilotlar hem de otomobiller için heyecan verici bir mücadelenin yaşanmasını sağlayacak.



