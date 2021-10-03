Tottenham şanssızlığı kırdı, huzur buldu

Premier Lig'de 7. hafta mücadelesinde Tottenham sahasında Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Tottenham şanssızlığı kırdı, huzur buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2021 17:54
Premier Lig'de 7. hafta mücadelesinde Nuno Espirito'nın çalıştırdığı Tottenham ile Dean Smith'in çalıştırdığı Aston Villa kozlarını paylaştı.

White Hart Lane'de oynanan mücadelede ev sahibi Tottenham, 2-1'lik skorla kazandı. 27. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg'in golüyle öne geçen Tottenham'a 67. dakikada Ollie Watkins yanıt verdi. 71'de kendi ağlarını havalandıran Matt Targett skoru belirledi.

Alınan bu sonucun ardından Tottenham puanını 12 yaparken, 3 haftalık mağlubiyet serisini noktaladı. Aston Villa ise 10 puanda kaldı ve 2 hafta sonra kaybetti.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Newcastle deplasmanına gidecek. Aston Villa sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.