Premier Lig'de 7. hafta mücadelesinde Nuno Espirito'nın çalıştırdığı Tottenham ile Dean Smith'in çalıştırdığı Aston Villa kozlarını paylaştı.White Hart Lane'de oynanan mücadelede ev sahibi Tottenham, 2-1'lik skorla kazandı. 27. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg'in golüyle öne geçen Tottenham'a 67. dakikada Ollie Watkins yanıt verdi. 71'de kendi ağlarını havalandıran Matt Targett skoru belirledi.Alınan bu sonucun ardından Tottenham puanını 12 yaparken, 3 haftalık mağlubiyet serisini noktaladı. Aston Villa ise 10 puanda kaldı ve 2 hafta sonra kaybetti.Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Newcastle deplasmanına gidecek. Aston Villa sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek.