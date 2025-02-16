Tottenham, MANU'yla nefes aldı!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Manchester United'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham, MANU'yla nefes aldı!
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16 Şubat 2025 21:21
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada James Maddison attı.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Tottenham, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Manchester United ise ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Tottenham, bu galibiyetle birlikte ligde 30 puana yükseldi. Manchester United, 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Ipswich Town deplasmanına gidecek. Manchester United ise Everton ile deplasmanda karşılaşacak.

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