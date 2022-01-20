İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Leicester City ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 3-2'lik skorla kazandı.



Leicester'ın gollerini 24. dakikada Patson Daka ve 76. dakikada James Maddison attı. Tottenham'ın tek golü 38. dakikada Harry Kane'den geldi.



Leicester, 24. dakikada Patson Daka ile öne geçti. Kariyerinin en çok lig golünü Leicester'a atan Harry Kane, 38.d akikada fileleri havalandırdı.



Leicester adına son 7 maçta 8 gole katkı sunan James Maddison, 76. dakikada takımını tekrar öne geçirdi.



Tottenham, 90+5'te Steven Bergwijn ile eşitliği sağladı. Gol sonrası santranın hemen ardından topu kapan Tottenham, Bergwijn ile tekrar golü buldu ve çılgın maç sonunda kazanan taraf oldu.



Ligde 3 maç sonra evinde kaybeden Leicester, 25 puanda kaldı. Tottenham ise namağlup serisini 9 maça çıkardı ve 36 puana yükseldi.



Tottenham, gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Leicester ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.





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