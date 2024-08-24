Tottenham'dan 4 gollü galibiyet!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Everton'ı sahasında 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham'dan 4 gollü galibiyet!
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24 Ağustos 2024 18:56
İngiltere Premier Lig ikinci hafta maçında Tottenham, sahasında Everton'ı konuk etti. Tottenham Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-0'lık sonuçla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yves Bissouma, 25. ve 77. dakikalarda Heung-Min Son ve 71. dakikada Cristian Romero attı.

Tottenham, aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 4'e yükseltti. Everton, ilk iki haftayı puansız geçti.

Tottenham, ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanına gidecek. Everton sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

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