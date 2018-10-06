Tottenham, Cardiff karşısında çok zorlandı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında, Wembley'de ligin son sırasındaki'i konuk etti. Tottenham, favori olduğu maçta zor anlar yaşarken Cardiff engeliniile geçti.Tottenham'a galibiyeti getiren tek gol, 8. dakikada'dan geldi. Cardiff'te Ralls, 58. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu galibiyetin ardından Tottenham, puanını 18'e yükseltti. Cardiff ise 2 puan ile son sırada kaldı.Tottenham, Premier Lig'de haftaya deplasmanda West Ham'a konuk olacak. Cardiff ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.