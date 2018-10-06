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Tottenham, Cardiff karşısında çok zorlandı!

Premier Lig'de Tottenham, sahasında ligin son sırasındaki Cardiff'i 1-0 yenerken çok zorlandı.

Kaynak: Sporx.com
Tottenham, Cardiff karşısında çok zorlandı!
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06 Ekim 2018 18:55
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, Wembley'de ligin son sırasındaki Cardiff'i konuk etti. Tottenham, favori olduğu maçta zor anlar yaşarken Cardiff engelini 1-0 ile geçti.

Tottenham'a galibiyeti getiren tek gol, 8. dakikada Eric Dier'dan geldi. Cardiff'te Ralls, 58. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Tottenham, puanını 18'e yükseltti. Cardiff ise 2 puan ile son sırada kaldı.

Tottenham, Premier Lig'de haftaya deplasmanda West Ham'a konuk olacak. Cardiff ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

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