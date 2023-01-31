Torino, Emirhan İlkhan'ı kiraladı!

Torino, karşılıklı kiralık oyuncu takasıyla Emirhan İlkhan'ı Sampdoria'ya gönderdi.

Haber; Sporx.com
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Torino, Emirhan İlkhan'ı kiraladı!
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31 Ocak 2023 19:46
Sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, bir başka İtalya Serie A ekibine kiralık gitti.

Emirhan İlkhan, karşılıklı kiralık takasıyla Sampdoria'nın yolunu tuttu. Torino ise Sampdoria'dan Ronaldo Vieira'yı aldı.

4.5 milyon euro karşılığı Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Serie A'da 4 maçta 87 dakika süre aldı ancak skora katkı sağlayamadı.

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