Torino, Emirhan İlkhan'ı kiraladı!

Sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, bir başka İtalya Serie A ekibine kiralık gitti.
Emirhan İlkhan, karşılıklı kiralık takasıyla Sampdoria'nın yolunu tuttu. Torino ise Sampdoria'dan Ronaldo Vieira'yı aldı.
4.5 milyon euro karşılığı Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Serie A'da 4 maçta 87 dakika süre aldı ancak skora katkı sağlayamadı.
Emirhan İlkhan, karşılıklı kiralık takasıyla Sampdoria'nın yolunu tuttu. Torino ise Sampdoria'dan Ronaldo Vieira'yı aldı.
4.5 milyon euro karşılığı Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Serie A'da 4 maçta 87 dakika süre aldı ancak skora katkı sağlayamadı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ