Tonny Vilhena ve Florent Hadergjonaj'dan maç sonu açıklamaları!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a karşı 2-1 kaybeden Alanyaspor'da Tonny Vilhena ve Florent Hadergjonaj maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Tony Vilhena, "İlk yarı çok iyi bir oyun sergiledik. İkinci yarı maalesef konsantrasyon kaybı nedeniyle kötü oldu. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Benim oyun stilim box-to-box. Enerjimle takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.



Florent Hadergjonaj, "Aslında maça çok iyi başladık. İlk yarı çok güzel geçti. Devreye 1-0 önde girmek artıydı. İkinci yarıda aynı şekilde oynayacağımızı, agresif olacağımızı, ikili mücadelelerde ayakta kalacağımızı konuştuk. İki tane şanssız gol yedik. İlk gol çok şanssızdı. Galatasaray'ın yedeklerinde de çok kaliteli oyuncuları var. 10 dakikada maç değişiverdi. Çok kötü bir 10 dakikaydı. Bu maçtan hiçbir şey olmamış gibi ayrılamayız. Neden böyle olduğuyla alakalı bir ders çıkarmalıyız. Maalesef buradan istediğimiz sonucu alamadık." ifadelerini kullandı.



