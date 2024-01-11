Toni Kroos, Suudi taraftarları hedef aldı!

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Alawwal Park'ta Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan İspanya Süper Kupa yarı final maçında Toni Kroos sürekli olarak ıslıklandı.



Toni Kroos'un Suudi Arabistan hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki gördüğü ifade edildi. Kroos Suudi Arabistan hakkında "Cristiano Ronaldo gibi herkes bu kararı kendisi vermeli. Kariyerinin sonuna doğru bunu yap. Ancak kariyerinin ortasında olan ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayacak kaliteye sahip bu oyuncuların bu transferleri gerçekleştirmeleri garip. Orada insan haklarının olmaması beni Suudi Arabistan'a gitmekten alıkoyacak." ifadelerini kullanmıştı.



Alman yıldız, maç sonrasında ise ıslıklanmasıyla ilgili olarak "Çok eğlenceliydi. Tribünler muhteşemdi." ifadelerini kullandı.



Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatmalar sonucunda 5-3 mağlup ederek finale yükseldi. Kroos'un son açıklamasından sonra Suudi seyircilerin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.









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