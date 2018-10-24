Toni Kroos: ''Kazanmayı çok özlemiştim''

Real Madrid'in yıldızlarından Toni Kroos, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kazandıkları Viktoria Plzen maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Son maçlarında üst üste kötü sonuçlar alan Real Madrid'de Kroos, bu galibiyetin önemini belirtirken, hala mükemmel olmadıklarını dile getirdi.
Yıldız oyuncu kazanmayı özlediğini söylerken ''Kazanmayı çok özlemiştim. Geçen sene buna çok alışmıştık ama eminim yeniden seri galiibyetler almaya başlayacağız. Şu an her şey mükemmel diyemem ama çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki şu an her şey kötü de değil ama iyi de değil. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.
Önlerindeki Barcelona maçına odaklandıklarını da dile getiren Kroos, ''En büyük sorunumuz gol pozisyonlarını değerlendirememek. Bugün 2 gol attık ama 4-5 de olabilirdi'' dedi.
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Son maçlarında üst üste kötü sonuçlar alan Real Madrid'de Kroos, bu galibiyetin önemini belirtirken, hala mükemmel olmadıklarını dile getirdi.
Yıldız oyuncu kazanmayı özlediğini söylerken ''Kazanmayı çok özlemiştim. Geçen sene buna çok alışmıştık ama eminim yeniden seri galiibyetler almaya başlayacağız. Şu an her şey mükemmel diyemem ama çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki şu an her şey kötü de değil ama iyi de değil. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.
Önlerindeki Barcelona maçına odaklandıklarını da dile getiren Kroos, ''En büyük sorunumuz gol pozisyonlarını değerlendirememek. Bugün 2 gol attık ama 4-5 de olabilirdi'' dedi.
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