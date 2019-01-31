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Tolgay'ın eşi Jana'dan Beşiktaş taraftarına teşekkür!

Fenerbahçe'ye imza atan Tolgay Arslan'ın yanında bulunan eşi Jana Arslan, Beşiktaş taraftarına teşekkür etti.

Kaynak: Sporx.com
Tolgay'ın eşi Jana'dan Beşiktaş taraftarına teşekkür!
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31 Ocak 2019 21:16
Tolgay Arslan'ın eşi Jana Arslan, eşini Fenerbahçe'ye imza atarken yalnız bırakmadı.

Bu anlardan bir fotoğraf paylaşan Jana Arslan, notuna ise, "Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sıcak karşılama ve sevgi dolu mesajlarınız için teşekkürler. Önümüzde başarıyla geçecek yıllara bakıyoruz artık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen Jana Arslan, "Geçtiğimiz yıllarda bize destek veren Beşiktaş taraftarlarına da teşekkür ederim. Çok duygusal zamanlardı." diyerek sözlerini noktaladı.

İşte Jana Arslan'ın paylaşımı:




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