TOFAŞ, grubunu lider bitirerek çeyrek finalde

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu 6. ve son maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 80-79 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; tofasspor.com
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TOFAŞ, grubunu lider bitirerek çeyrek finalde
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06 Şubat 2025 02:03
 Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu 6. ve son maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 80-79 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Pabellon Principe Felipe Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 49-39 üstün gitti.

Farkın 15 sayıya (63-48) çıktığı üçüncü periyodun son bölümünde TOFAŞ, 7-0'lık seri yakaladı. Final periyoduna 63-55 geride giren TOFAŞ, 36. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 66-68.

Çekişmeli geçen maçın son hücumunda Alex Perez ile basketi bulan TOFAŞ, sahadan 80-79 galip ayrıldı.

Grubunu lider bitiren TOFAŞ, adını çeyrek finale yazdırdı.

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