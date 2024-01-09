TMOK desteğiyle dağ kayağı antrenörleri için gelişim semineri düzenlendi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) desteğiyle dağ kayağı antrenörlerine yönelik Kayseri'de teknik eğitim ve gelişim semineri gerçekleştirildi.



TMOK'tan yapılan açıklamaya göre dağ kayağı branşının 2026 Kış Olimpiyatları'na dahil edilmesi dolayısıyla bu dalda milli takımları çalıştıran antrenörlerin sayısını ve teknik seviyesini artırmak amacıyla seminer düzenledi.



"Antrenör Gelişim Seminerleri ve Destek Programları" çerçevesinde Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) iş birliğiyle düzenlenen seminere, 10'ar kadın ve erkek antrenör katıldı.



ISMF tarafından uzman olarak görevlendirilen Vehbi Aytekin Sanalan ve Vladimir Tatarinov'un yer aldığı seminerde, katılımcılara güncel antrenman sistemleri, ileri antrenman modellemeleri, teknik ve taktik antrenman planlaması, güvenlik ekipmanlarının ayarları gibi teorik bilgiler verildi. Uygulamalı eğitimler ise Erciyes Dağı'nda yapıldı.



Kursun sonunda eğitimini başarıyla tamamlayan antrenörlere sertifikaları takdim edildi.



TMOK Spor ve Kurumsal İletişim Departmanları, semineri ziyaret ederek antrenörlerle bir araya geldi.





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