Tisserand: 'Amacımız Fenerbahçe'yi başarıya götürmek'

Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Kongolu stoper, "Benim için özel bir duyguydu bugün. Taraftarların önünde ilk kez oynadım, mutluluk vericiydi. Gol attığım için de mutluyum. Taraftarlar önünde olduğu için çifte mutluluk yaşıyorum. Bu maç özelinde iyi şekilde çalışıp, eksiklerimizi görüp bir dahaki maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



Rekabetin fayda sağlayacağını söyleyen Tisserand, "Transferlerin, rekabetin olması çok güzel bir şey. Kulüplerde rekabet olmazsa oyunun bir anlamı olmaz. Rekabet her zaman pozitif bir hava oluşturur. Bizim amacımız her zaman Fenerbahçe'yi başarıya götürmek." diye konuştu.





'de, hazırlık maçındaile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.Yeni sistemle ilgili düşüncesi sorulan Tisserand, "." dedi.