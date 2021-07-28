Tisserand: "Amacımız Fenerbahçe'yi başarıya götürmek"

Fenerbahçe'nin Zwolle ile oynadığı hazırlık maçında ağları sarsan Tisserand konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Tisserand: 'Amacımız Fenerbahçe'yi başarıya götürmek'
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28 Temmuz 2021 21:09
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, hazırlık maçında Zwolle ile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Yeni sistemle ilgili düşüncesi sorulan Tisserand, "Üçlü defans bizim için yeni bir şey. Ben daha önce bu sistemde oynadığım için bu sistemi daha iyi tanıyorum. Herkesin bu sisteme karşı alışkanlığı olmayabilir. Bu sistemle pozitif bir görüntü sergiledik bugüne kadar bence." dedi.
Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Kongolu stoper, "Benim için özel bir duyguydu bugün. Taraftarların önünde ilk kez oynadım, mutluluk vericiydi. Gol attığım için de mutluyum. Taraftarlar önünde olduğu için çifte mutluluk yaşıyorum. Bu maç özelinde iyi şekilde çalışıp, eksiklerimizi görüp bir dahaki maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Rekabetin fayda sağlayacağını söyleyen Tisserand, "Transferlerin, rekabetin olması çok güzel bir şey. Kulüplerde rekabet olmazsa oyunun bir anlamı olmaz. Rekabet her zaman pozitif bir hava oluşturur. Bizim amacımız her zaman Fenerbahçe'yi başarıya götürmek." diye konuştu.


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