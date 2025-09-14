14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
17:00
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
19:00
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
19:00
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
16:00
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
16:00
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
19:00
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
16:30
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
18:30
14 Eylül
Burnley-Liverpool
16:00
14 Eylül
M.City-M. United
18:30
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
0-120'
14 Eylül
-
17:15
-
-
14 Eylül
-
0-190'
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
18:15
-
14 Eylül
-
18:15
-
-
14 Eylül
-
0-1
14 Eylül
-
15:30
-
-
14 Eylül
-
1-245'
14 Eylül
-
0-1DA
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
1-121'
-
14 Eylül
-
17:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
18:15
14 Eylül
-
20:30
14 Eylül
-
1-121'
14 Eylül
-
17:15
14 Eylül
-
19:30
14 Eylül
-
19:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
18:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
20:00
-
-
14 Eylül
-
21:00
14 Eylül
-
23:30
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
23:30
-

Tire FK'den Balıkesirspor'a ağır darbe

TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

calendar 14 Eylül 2025 14:16 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 14:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tire FK'den Balıkesirspor'a ağır darbe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK sezona iddialı transferlerle hazırlanan Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Tire ekibi ilk kez 3 puanla tanışırken, Balıkesirspor oynadığı ikinci maçta da galibiyet alamadı. Bal-Kes ilk hafta Söke 1970 SK'yla deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Maç sonrası ise Tire cephesi Başkan Özkan Karadaş'a Balıkesir Atatürk Stadı'nın protokol tribününde çirkin saldırı gerçekleştirildiğini iddia ederek Balıkesirspor'a tepki gösterdi. Balıkesirspor cephesi ise Tire ekibi tarafından kendilerine itibar suikastı yapılmaya çalışıldığını savundu.

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
4 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
5 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
8 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
9 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
10 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
14 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
15 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
