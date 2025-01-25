THY EuroLeague'de haftaya Türkler damga vurdu

Basketbol THY EuroLeague'nin 23. haftasına Türk takımları damga vurdu.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi.
Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos'u deplasmanda 87-77, Anadolu Efes ise sahasında EA7 Emporio Armani Milan'ı 110-66 mağlup etti.
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, 20 sayı geriye düştüğü maçta Zalgiris'i 89-76 yenmeyi başardı.
Fenerbahçe Beko'dan üst üste 5. galibiyet
Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda organizasyonun formda ekiplerinden lider Olympiakos'u 87-77 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.
Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
EuroLeague'de 15. kez kazanan sarı-lacivertliler, ikinci sırada yer aldı.
Anadolu Efes'in 5 maçlık galibiyet özlemi bitti
Lacivert-beyazlı takım, sahasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 44 sayı farkla 110-66 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Başantrenör Luca Banchi yönetiminde EuroLeague'de ilk kez kazanan Anadolu Efes, galibiyet sayısını 11'e çıkardı ve haftayı 12. basamakta tamamladı.
THY EuroLeague'de acivert-beyazlıları zorlu bir fikstür bekliyor. EuroLeague'nin 24. haftasında Olympiakos'a konuk olacak Anadolu Efes, çift maç haftasında ise sahasında Real Madrid ve deplasmanda son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.
Panathinaikos, 20 sayı geriden gelerek kazandı
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 20 sayı geriye düştüğü müsabakada Zalgiris'i 89-76 mağlup etti.
Karşılaşmanın 3. periyodu ilginç bir ana sahne oldu. Hakem üçlüsü, saha kenarında oturan taraftarların tepkisinin benchten geldiğini zannederek Panathinaikos'a teknik faul çaldı. Bunun üzerine başantrenör Ataman, ikinci teknik faul nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.
Ergin Ataman, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi durduramazsınız. Biz dünyanın en iyi takımıyız. En iyi teknik ekip, taraftar, salon ve başkan bizde. 8. yıldız OAKA'da olacak." ifadelerini kullandı.
Sonuçlar
THY EuroLeaague'nin 23. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Partizan (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa): 92-86
Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 110-66
Maccabi Playtika (İsrail)-Kızılyıldız (Sırbistan): 85-73
Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 89-76
Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 80-86
Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya): 90-89
LDLC ASVEL (Fransa)-Barcelona (İspanya): 100-94
ALBA Berlin (Almanya)-Bayern Münih (Almanya): 84-99
Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko: 77-87
Puan durumu
Organizasyonun 23. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi.
Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos'u deplasmanda 87-77, Anadolu Efes ise sahasında EA7 Emporio Armani Milan'ı 110-66 mağlup etti.
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, 20 sayı geriye düştüğü maçta Zalgiris'i 89-76 yenmeyi başardı.
Fenerbahçe Beko'dan üst üste 5. galibiyet
Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda organizasyonun formda ekiplerinden lider Olympiakos'u 87-77 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.
Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
EuroLeague'de 15. kez kazanan sarı-lacivertliler, ikinci sırada yer aldı.
Anadolu Efes'in 5 maçlık galibiyet özlemi bitti
Lacivert-beyazlı takım, sahasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 44 sayı farkla 110-66 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Başantrenör Luca Banchi yönetiminde EuroLeague'de ilk kez kazanan Anadolu Efes, galibiyet sayısını 11'e çıkardı ve haftayı 12. basamakta tamamladı.
THY EuroLeague'de acivert-beyazlıları zorlu bir fikstür bekliyor. EuroLeague'nin 24. haftasında Olympiakos'a konuk olacak Anadolu Efes, çift maç haftasında ise sahasında Real Madrid ve deplasmanda son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.
Panathinaikos, 20 sayı geriden gelerek kazandı
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 20 sayı geriye düştüğü müsabakada Zalgiris'i 89-76 mağlup etti.
Karşılaşmanın 3. periyodu ilginç bir ana sahne oldu. Hakem üçlüsü, saha kenarında oturan taraftarların tepkisinin benchten geldiğini zannederek Panathinaikos'a teknik faul çaldı. Bunun üzerine başantrenör Ataman, ikinci teknik faul nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.
Ergin Ataman, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi durduramazsınız. Biz dünyanın en iyi takımıyız. En iyi teknik ekip, taraftar, salon ve başkan bizde. 8. yıldız OAKA'da olacak." ifadelerini kullandı.
Sonuçlar
THY EuroLeaague'nin 23. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Partizan (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa): 92-86
Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 110-66
Maccabi Playtika (İsrail)-Kızılyıldız (Sırbistan): 85-73
Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 89-76
Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 80-86
Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya): 90-89
LDLC ASVEL (Fransa)-Barcelona (İspanya): 100-94
ALBA Berlin (Almanya)-Bayern Münih (Almanya): 84-99
Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko: 77-87
Puan durumu
Organizasyonun 23. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|M
|A
|Y
|AV
|1
|Olympiakos
|23
|16
|7
|2000
|1879
|121
|2
|Fenerbahçe Beko
|22
|15
|7
|1782
|1758
|24
|3
|Monaco
|23
|14
|9
|2006
|1896
|110
|4
|Panathinaikos AKTOR
|23
|14
|9
|1993
|1892
|101
|5
|Paris Basketbol
|22
|13
|9
|1888
|1866
|22
|6
|Real Madrid
|23
|13
|10
|1960
|1896
|64
|7
|Barcelona
|23
|13
|10
|1960
|1905
|55
|8
|Kızılyıldız
|23
|13
|10
|1886
|1851
|35
|9
|Bayern Münih
|23
|13
|10
|1978
|2024
|-46
|10
|Partizan
|23
|12
|11
|1927
|1851
|76
|11
|EA7 Emporio Armani Milan
|23
|12
|11
|1969
|1960
|9
|12
|Anadolu Efes
|23
|11
|12
|1946
|1892
|54
|13
|Zalgiris
|23
|11
|12
|1774
|1800
|-26
|14
|LDLC ASVEL
|23
|11
|12
|1863
|1943
|-80
|15
|Baskonia
|23
|9
|14
|1839
|1873
|-34
|16
|Virtus Segafredo Bologna
|23
|7
|16
|1845
|1924
|-79
|17
|Maccabi Playtika
|23
|6
|17
|1951
|2066
|-115
|18
|ALBA Berlin
|23
|3
|20
|1803
|2094
|-291