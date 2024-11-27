THY EuroLeague'de 12. hafta heyecanı

Basketbol THY EuroLeague'de 12. hafta heyecanı perşembe günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY EuroLeague'de 12. hafta heyecanı
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27 Kasım 2024 13:38
Basketbol THY EuroLeague'de 12. hafta heyecanı, perşembe günü başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna, perşembe ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 29 Kasım Cuma günü sahneye çıkacak.

EuroLeague'de çıktığı son 6 müsabakayı kazanan lider Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Bu sezon organizasyonda inişli çıkışlı bir performans sergileyen 9. sıradaki Anadolu Efes ise TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Fransa ekibi LDLC ASVEL'e konuk olacak. Karşılaşma, Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak.

THY EuroLeague'de 12. hafta, "El Clasico"ya sahne olacak. Sezonun geri kalan bölümünde istedikleri performansı sergileyemeyen Barcelona ile Real Madrid, perşembe TSİ 22.45'te Palau Blaugrana'da kozlarını paylaşacak.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ise 29 Kasım Cuma günü milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Fransa ekibi Monaco'yu konuk edecek. OAKA Altion'da oynanacak maç, TSİ 22.15'te başlayacak.

Maç programı

THY EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Perşembe:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Baskonia (İspanya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.45 Barcelona (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

29 Kasım Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Monaco (Fransa)

23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Anadolu Efes

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