Thomas Tuchel: "Dembele ile temas kurmadık"

Chelsea Teknik direktörü Thomas Tuchel, Barcelona ile sözleşme yenilemeyen Ousmane Dembele ile ilgilenmediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Thomas Tuchel: 'Dembele ile temas kurmadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2022 17:49
Barcelona ile sözleşme yenilemeyen Ousmane Dembele'nin, Chelsea'ye transfer olacağı söylentilerine Thomas Tuchel'den yalanlama geldi.

Tuchel yaptığı açıklamada, "Ousmane Dembele ile iletişim kurmadım, onun için hiçbir temas kurmadık." dedi.

Transfer döneminin kendileri adına iyi geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Ocak transfer dönemi bizim için iyi geçti. Ben çok memnunum. Her şey yolunda." açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.