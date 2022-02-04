Thomas Tuchel: 'Dembele ile temas kurmadık'

Barcelona ile sözleşme yenilemeyen Ousmane Dembele'nin, Chelsea'ye transfer olacağı söylentilerine Thomas Tuchel'den yalanlama geldi.



Tuchel yaptığı açıklamada, "Ousmane Dembele ile iletişim kurmadım, onun için hiçbir temas kurmadık." dedi.



Transfer döneminin kendileri adına iyi geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Ocak transfer dönemi bizim için iyi geçti. Ben çok memnunum. Her şey yolunda." açıklamasını yaptı.





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