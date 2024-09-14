Thomas Reis: 'Bugün bizim günümüz değildi'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçla ilgili, "Bugün bizim günümüz değildi." dedi.



Alman teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.



Maça iyi başlayamadıklarını anlatan Reis, "Bugün bizim günümüz değildi. Takım olarak iyi oynamadık. Milli takım arası bize iyi gelmedi. Milli oyuncuların takıma geç katılması da bizim adımıza iyi olmadı. Çünkü hepsi uzun ve yorucu bir yolculuk yaparak geldi. Bu maçın hakkı 0-0 beraberlikti." ifadesini kullandı.



Thomas Reis, müsabakanın hakemini de eleştirerek, "Hakem de bugün iyi gününde değildi. 2 net penaltı pozisyonu vardı, ikisi de verilebilirdi, en azından birini vermesi gerekirdi. Oyuncularıma soyunma odasında 'Gerçekliğe hoş geldiniz.' dedim. Bugün takım olarak iyi değildik, hakem de iyi değildi. Biraz daha iyi oynamamız gerekiyordu. Kendi evimizde 2 karşılaşma oynadık, ne yazık ki hiç gol atamadık ve ikisini de kaybettik. RAMS Başakşehir maçında bunu telafi etmeliyiz." diye konuştu.





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