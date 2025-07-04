Thomas Partey, üç büyük kulübe önerildi!

Bonservisi elinde olan Ganalı yıldız Thomas Partey, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla teklif edildi. Üç kulüp de oyuncunun şartlarını sordu.

calendar 04 Temmuz 2025 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 13:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Thomas Partey, üç büyük kulübe önerildi!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir gelişme yaşandı.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Thomas Partey, Süper Lig devlerinin radarına girdi.

32 yaşındaki Ganalı yıldız orta saha, sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerildi.


Üç büyük kulüp, bonservisi elinde olan Thomas Partey'in menajeriyle resmi temasa geçti ve oyuncunun şartlarını sordu.

İlk gelen bilgilere göre Thomas Partey'in yıllık 6 milyon euro maaş istediği öğrenildi.

Thomas Partey'e üç büyük kulübün ilgisi devam ederken, Ganlı futbolcuya Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğu ortaya çıktı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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