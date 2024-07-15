Thomas Müller'den milli takıma veda!

Alman yıldız Thomas Müller, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Thomas Müller'den milli takıma veda!
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15 Temmuz 2024 11:40
Bayern Münih'in deneyimli yıldızı Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Müller, açıklamasında, "131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.

Milli takım ile 131 maçta sahaya çıkan Müller, 45 gol attı ve 41 asist yaptı.

34 yaşındaki futbolcu, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda da yer almıştı.

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