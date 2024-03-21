Thierry Henry: 'Griezmann'a değer verilmiyor'

Fransız efsane Thierry Henry, Antoine Griezmann'ın en az değer verilen oyuncu olduğunu söyledi.



Henry yaptığı açıklamada, "Kylian Mbappe benim mirasımı çoktan devraldı ancak bana göre Antoine Griezmanntüm zamanların en az değer verilen oyuncusu." dedi.



Efsane isim, "Mbappe hakkında çok fazla konuşuyoruz. Mesela o kadar çok konuşuyoruz ki bazen bu eleştiriye kadar gidebiliyor. Bir de Antoine Griezmann'ın performansına, attığı gol ve paslara bakın. Onun gibi hücumun her bölgesinde oynayabilen kaç oyuncu var?" ifadelerini kullandı.



Griezmann, Fransa formasıyla bu güne kadar 127 maça çıktı ve 44 gol kaydederek milli takımda tüm zamanların en golcü oyuncuları arasında 4. sıraya yerleşti.





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