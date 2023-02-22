THF Erkekler 1. Ligi 2022-2023 sezonuna "Metin Muhacir" ismi verildi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Erkekler 1. Ligi 2022-2023 sezonunda kalan bölümün depremde hayatını kaybeden Metin Muhacir'in ismiyle oynanmasına karar verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THF Erkekler 1. Ligi 2022-2023 sezonuna 'Metin Muhacir' ismi verildi
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22 Şubat 2023 16:49
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Erkekler 1. Ligi 2022-2023 sezonunda kalan bölümün depremde hayatını kaybeden Metin Muhacir'in ismiyle oynanmasını kararlaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı kararla, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde eşi Nuran Muhacir ile birlikte hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı'nın ilk oyuncularından, Adana eski Hentbol İl Temsilcisi Metin Muhacir'in adını THF Erkekler 1. Ligi 2022-2023 sezonuna verdi." denildi.

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