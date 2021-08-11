TFF Statüsü'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Statüsü'nde yapılan değişiklikle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu, Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından belirlenen adaylar arasından TFF Genel Kurulu tarafından seçilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Statüsü'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı
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11 Ağustos 2021 14:34
TFF'nin 28 Temmuz'da gerçekleştirilen olağan genel kurulunda kabul edilen TFF Statüsü'ndeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre, UÇK, PFDK ve Tahkim Kurulu, TFF'nin gelecek yıl gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenecek. Bu kurullara seçilen başkan ve üyelerin görev süresi 4 yıl olacak.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonunda 13 üye yer alacak. Komisyona TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından 3'er, TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği tarafından 2, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Profesyonel Futbolcular Derneği, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından ise birer üye bildirilecek.

Statü değişikliğinden önce UÇK, PFDK ve Tahkim Kurulları, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirleniyordu.


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