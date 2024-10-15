TFF'den yabancı hakem açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusu ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den yabancı hakem açıklaması!
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15 Ekim 2024 22:09
Son güncelleme 15 Ekim 2024 22:11
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU İŞİ YERLİ HAKEMLE ÇÖZECEĞİZ"

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'a konuşan Hacıosmanoğlu, "Süper Lig'de yabancı hakem gelecek mi?" sorusuna, "Bizim pırıl pırıl gençlerimiz var. Yabancı hakem ile teknik direktör futbolcu kıyaslaması yapılması doğru değil. Bu işi yerli hakemle çözeceğiz." cevabını verdi.

"MHK İLE BİR SİSTEM KURDUK"

MHK ile bir sistem kurduklarını belirten Hacıosmanoğlu, "MHK ile bir sistem kurduk. Amatörden bir çocuk 2 senede Süper Lig'den maç yönetebilecek. Eğer performansı çok iyi olursa bu 1 seneye de düşebilecek." ifadelerini de kullandı.

"4 KULÜP BAŞKANIYLA 3 SAAT GÖRÜŞME YAPTIK"

Hacıosmanoğlu ayrıca, "4 kulüp başkanıyla 3 saat görüşme yaptık. Eskiden kasıtlı hata oluyordu. Bu sene bakarsanız 7-8 hakem genç hakemdi. Kademeli kademeli düzelecek. Her şey bir anda olmuyor. VAR'da hatalı kararlar oluyor. MHK Başkanımız çalışıyor. Bunu minimuma indireceğiz." sözlerini de sarf etti.

"BEN MAÇ DEĞİL HAKEM SEYREDİYORUM"

"İlk 8 haftada adil bir yönetim olduğunu düşünüyor musunuz?" soruna ise Hacıosmanoğlu, "Ben maç değil hakem seyrediyorum. Bizimle iletişim kurmak isteyen herkese kapımız açık. Amacımız bu hataları sıfıra indirmek. Bir anda siyahı beyaz yapamıyorsunuz. Genç pırıl pırıl hakemlerimiz var. Eksik yönlerini tamamlayacağız. Ceferin'den rica ettim ve en iyi hocalardan birini istedim. O da sağ olsun Portekizli hakemi gönderdi. 2 sene burada kalacak. İnşallah bunun meyvesini alacağız." yanıtını verdi.

 

 

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